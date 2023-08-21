Удари по російських тилах погіршують моральний дух загарбників та загрожують стабільності їхньої оборони, - ISW

Удари української армії по тилах противника підривають бойовий дух російських військ, що може загрожувати стабільності російської оборони на кількох критичних ділянках фронту.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Російські фронтові підрозділи, особливо на півдні України, часто стикалися з проблемою зниження морального духу після українських ударів по тилових районах. Проблеми морального духу можуть швидко посилитися і поширитися серед російських фронтових підрозділів, якщо один підрозділ під тиском розпадеться, що може посіяти паніку і значно знизити боєздатність інших російських сил", - йдеться у звіті.

Прорвана лінія оборони загрожуватиме цілісності єдиної системи, і такий прорив у російській лінії фронту створить уразливість, якою можуть скористатися українські сили. Окупантам також, ймовірно, не вистачає необхідних резервів для ротації підрозділів, що вийшли з ладу, що робить обов'язковим збереження бойового духу в передових підрозділах.

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Аналітики додають, що російські "воєнкори" розкритикували Міноборони РФ за те, що не запобігло атаці безпілотника на авіабазу "Сольці" в Новгородській області 19 серпня та применшило серйозність пошкоджень літаків, які там базувалися.

ілька російських "воєнкорів" стверджували, що українські сили використовували невеликий і відносно недорогий квадрокоптер для проведення атаки, та критикували Міноборони РФ за те, що не зберігало літаки в ангарах. Вони зазначали, що навіть елементарні захисні конструкції і сітки надійно захищають від квадрокоптерів", – йдеться у звіті інституту.

В ISW вважають, що пошкодження або навіть знищення двох літаків Ту-22М3 саме по собі не призведе до значних наслідків з військової точки зору, але реакція російських провоєнних блогерів на атаку демонструє, як такі удари по тилу сприяють більш масштабним зусиллям України з погіршення бойового духу російських військових.

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