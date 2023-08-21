Ми не плануємо зміну режиму у Росії, - Шольц

Російський диктатор Володимир Путін несе персональну відповідальність за свою диктатуру.

Як пише Deutsche Welle, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не плануємо зміну режиму. Хто де сидить, ми не вирішуємо", - сказав Шольц, але додав, що саме цього і боїться Путін.

Шольц заявив, що лише сам Путін "несе відповідальність за свою диктатуру". При цьому він вважає, що Путіну необхідно змиритись з тим, що поруч із Росією буде розташований Європейський Союз.

Шольц також пообіцяв, що намагатиметься не допустити прямого втягування Німеччини у війну в Україні.

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