Новини • Агресія Росії проти України

Ми не плануємо зміну режиму у Росії, - Шольц

6 11149
Ми не плануємо зміну режиму у Росії, - Шольц
Російський диктатор Володимир Путін несе персональну відповідальність за свою диктатуру.

Як пише Deutsche Welle, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не плануємо зміну режиму. Хто де сидить, ми не вирішуємо", - сказав Шольц, але додав, що саме цього і боїться Путін.

Шольц заявив, що лише сам Путін "несе відповідальність за свою диктатуру". При цьому він вважає, що Путіну необхідно змиритись з тим, що поруч із Росією буде розташований Європейський Союз.

Шольц також пообіцяв, що намагатиметься не допустити прямого втягування Німеччини у війну в Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шольц під оплески і свист захищав політику підтримки України: Говорити українцям, що вони повинні дати захопити свою країну, не має нічого спільного з любов’ю до миру. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Ульяна Санина
    Ну і йолопи, що не плануєте. Мабуть, дуже хочете воювати з ними ще раз і ще раз і ще потім онукам залишити, щоб не було занадто добре та мирно у Європі.
  • мврина
    Я дивлюся їм однієї північної Кореї мало. Як на мене демократія у світі дуже програє.
  • Макс Пейн 84b732a5
    І китай теж треба!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини