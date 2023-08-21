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Відсутність Путіна на саміті БРІКС свідчить про ізоляцію РФ, - CNN

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Відсутність Путіна на саміті БРІКС свідчить про ізоляцію РФ, - CNN
Російський диктатор Володимир Путін ізольований від світу, про що свідчить його неявка на саміті БРІКС у Південній Африці. Таким чином горизонти РФ продовжують звужуватися.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Путін не поїде на саміт БРІКС у Йоганнесбурзі, який відбудеться цього тижня. Це красномовно свідчить про ізоляцію Росії та про звуження горизонтів російського лідера. Диктатор прагне покращити стосунки з Китаєм та Іраном, а також із Білоруссю. Раніше Путін стверджував, що його присутність у БРІКС "менш важлива, ніж присутність в Росії".

"Раніше Путін був людиною, на яку слід звернути увагу. Однак після його вторгнення в Україну світ сприймає його по-іншому. Тепер російський лідер відсутній на світовій політичній арені", - пише видання.

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Топ коментарі

  • U A 03b737e8
    він просто засцяв
  • Яр Холодний
    А які гарантії, що того "двійника" там не захоплять? І випливе конфуз - на зустріч глав держав приїхала "лялька на ниточках"! Це "плювок в лице" купі країн! А кацапи саме у цих країнах авторитет хочуть зберегти!
  • arye z.
    Після пригожинського бунту перше місце, куди поїхав "Путін", був Дагестан. Причому поводився він там абсолютно нетипово, був усередині натовпу народу, обіймався-цілувався, посміхався, роздавав автографи. Загалом, сам на себе не був схожим, і зовні і поведінкою.
    І, як це вже заведено у путіна, намалював кота. І підписався. Ось про цей підпис і йдеться. Те, що дагестанський "путін" найневдаліший із усіх "путіних", це зрозуміли вже всі. Але ПІДПИС!!! Взяли зразки справжніх путінських підписів і той підпис, що залишив його клон на своєму малюнку, і загальна думка така - типовий приклад того, коли намагаєшся скопіювати складний підпис, але виходять лише невдалі каракулі
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