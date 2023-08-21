Відсутність Путіна на саміті БРІКС свідчить про ізоляцію РФ, - CNN

Російський диктатор Володимир Путін ізольований від світу, про що свідчить його неявка на саміті БРІКС у Південній Африці. Таким чином горизонти РФ продовжують звужуватися.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Путін не поїде на саміт БРІКС у Йоганнесбурзі, який відбудеться цього тижня. Це красномовно свідчить про ізоляцію Росії та про звуження горизонтів російського лідера. Диктатор прагне покращити стосунки з Китаєм та Іраном, а також із Білоруссю. Раніше Путін стверджував, що його присутність у БРІКС "менш важлива, ніж присутність в Росії".

"Раніше Путін був людиною, на яку слід звернути увагу. Однак після його вторгнення в Україну світ сприймає його по-іншому. Тепер російський лідер відсутній на світовій політичній арені", - пише видання.

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