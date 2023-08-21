Минулої доби ворог завдав по Україні 29 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з РСЗВ, - Генштаб

Протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться в ранковому зведення Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, будівля навчального закладу та інша цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголошують, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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