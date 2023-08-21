Міноборони РФ заявило, що під Москвою знову збили БпЛА

БпЛА літакового типу було збито о 6.50 над територією Московської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністерство оборони Російської Федерації.

Зазначається, що нібито український безпілотник було виявлено над територією Московської області. Його було подавлено силами ППО.

"Втративши управління, БПЛА зазнав аварії в районі населеного пункту Покровське Одинцовського району, постраждалих немає", - додали у відомстві.

Село Покровське розташоване приблизно за 40 км на захід від Москви.

Також, за даними російських Telegram-каналів, в аеропорту Внуково знову "введені обмеження" і частина рейсів перенаправлена в інші аеропорти.

Згодом росЗМІ повідомили, що вильоти та прильоти, заплановані на аеропортах "Шереметьєво", "Домодєдово" та "Жуковський", також тимчасово відкладені.

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