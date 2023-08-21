Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 257 930 осіб (+460 за добу), 4358 танків, 5264 артсистеми, 8449 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 257 930 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 257930 (+460) осіб ліквідовано,
танків - 4358 (+12) од,
бойових броньованих машин - 8449 (+14) од,
артилерійських систем - 5264 (+19) од,
РСЗВ - 719 (+2) од,
засоби ППО - 489 (+0) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4309 (+5),
крилаті ракети - 1406 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 7692 (+12) од,
спеціальна техніка - 794 (+4).