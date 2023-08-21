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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 257 930 осіб (+460 за добу), 4358 танків, 5264 артсистеми, 8449 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 257 930 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 257930 (+460) осіб ліквідовано,

танків - 4358 (+12) од,

бойових броньованих машин - 8449 (+14) од,

артилерійських систем - 5264 (+19) од,

РСЗВ - 719 (+2) од,

засоби ППО - 489 (+0) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4309 (+5),

крилаті ракети - 1406 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7692 (+12) од,

спеціальна техніка - 794 (+4).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 257 930 осіб (+460 за добу), 4358 танків, 5264 артсистеми, 8449 броньованих машин 01

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3465 день москальсько-української війни.
    63!! одиниці техніки та 460! чумардосів. Броня, арта, логістика - все добре!
    Рахунок ППО спецтехніка мінімальний на користь ППО - 0:4
    На завтра заплановано ювілей по сукупній арті - 6000!!!, тримаємо кулаки.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

    P.s. 257 000!!! це більше, ніж таке місто, як Хімки ...
  • частный сектор
  • Сергей Хитушко 950d6b48
    А чего Ту-шку не посчитали? Жирный трофей)))
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