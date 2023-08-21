Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 257 930 осіб (+460 за добу), 4358 танків, 5264 артсистеми, 8449 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 257 930 російських загарбників.