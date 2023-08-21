Окупанти за добу випустили майже 400 снарядів по території Херсонщини, 2 людини загинули
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За минулу добу противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 377 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 47 снарядів.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та територію заводу у Херсоні", - йдеться в повідомленні.
Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 - дістали поранення.
За інформацією Херсонської МВА, ураження зафіксовані в Херсоні, Антонівці, Садовому, Сонячному та Наддніпрянському.
Вночі противник здійснив артилерійський обстріл с. Садове.