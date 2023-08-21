Ворог бив по Очакову та населених пунктах Куцурубської громади
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Ворог продовжує обстрілювати територію Миколаївщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, вчора, 20 серпня, о 18:36 та сьогодні вночі, 21 серпня, о 02:01, 02:35 ворог завдавав обстрілів з артилерійських установок та з РСЗВ по населених пунктах Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів виникла пожежа господарчої будівлі на території підприємства, площею 200 кв. м. Постраждалих немає.
Також вночі, 21 серпня, о 01:19 під ворожим обстрілом була акваторія та о 02:01 м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.