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Перший російський військовий корабель зайшов у порт окупованого Маріуполя, - Андрющенко

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Перший російський військовий корабель зайшов у порт окупованого Маріуполя, - Андрющенко
20 серпня в акваторію Маріупольського морського порту вперше з моменту окупації зайшов та пришвартувався російський військовий корабель.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він додав, що за годину до швартування корабля на території порту здійснили посадку чотири бойові гвинтокрили різного класу та до вечора перебували там.

"Системне чи одноразове швартування - будемо дивитись. Однак точно судно пришвартовано геть в іншому місці від анонсованого топмразотою", - зазначив Андрющенко.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    "Нептуни" мудрий наріт зарив під асфальт, а "Гарпуни" є і я думаю вони знають що робити в таких випадках.
  • Павел Орехов c16ceb45
    Там уже должны их Гарпунами доставать на 150 км.
  • Leon e9048d82
    статистика та спостереження це звичайно добре, але де наші Нептуни, Гарпуни, надводні камікадзе та інше? - Маріуполь це ж поряд
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