Перший російський військовий корабель зайшов у порт окупованого Маріуполя, - Андрющенко

20 серпня в акваторію Маріупольського морського порту вперше з моменту окупації зайшов та пришвартувався російський військовий корабель.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він додав, що за годину до швартування корабля на території порту здійснили посадку чотири бойові гвинтокрили різного класу та до вечора перебували там.

"Системне чи одноразове швартування - будемо дивитись. Однак точно судно пришвартовано геть в іншому місці від анонсованого топмразотою", - зазначив Андрющенко.

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