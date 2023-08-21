Міноборони РФ заявило про збиття ще одного безпілотника під Москвою

Московську область продовжують діймати безпілотники. За даними Міноборони РФ зранку 21 серпня нібито сили ППО знищили ще один український безпілотник над Істринським районом Московської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Чергові сили ППО знищили ще один український безпілотник над Істринським районом Московської області", - цитує агенція повідомлення Міноборони РФ.

Мер Москви Собянін переконує, що внаслідок збиття безпілотника постраждалих та руйнувань немає.

Раніше зазначалося, що БпЛА літакового типу було збито о 6.50 над територією Московської області.

За даними російських Telegram-каналів, в аеропорту Внуково знову "введені обмеження" і частина рейсів перенаправлена в інші аеропорти.

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Згодом росЗМІ повідомили, що вильоти та прильоти, заплановані в аеропортах "Шереметьєво", "Домодєдово" та "Жуковський", також тимчасово відкладені.