Зранку ворог вгатив по Чугуївському району, минулої доби Куп’янськ безперервно обстрілювали з артилерії

Сьогодні близько 8:00 ранку ворог обстріляв с. Вовчанські Хутори Чугуївського району на Харківщині. Пошкоджено навчальний заклад. Інформація щодо постраждалих встановлюється.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вчора протягом всього дня ворог безперервно з артилерії обстрілював м. Куп'янськ. Також під вогнем окупантів перебували населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

"Внаслідок обстрілів центру Куп'янська пошкоджень зазнали 11 цивільних людей. В тому числі фельдшер "швидкої", що надавав допомогу постраждалим. У місті пошкоджено приватні будинки, будівлі підприємств, відділення "Нової пошти", будівлю закладу освіти та інші цивільні об'єкти", - йдеться у повідомленні.

У м. Вовчанськ Чугуївського району через ворожий обстріл загинув чоловік 71 року. В місті пошкоджено приватний будинок, квартиру в багатоквартирному будинку, будівлю закладу охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали чергових артилерійських ударів по Куп’янську, пошкоджено будівлю закладу освіти. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу с. Колісниківка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок та газопровід.

"Вчора близько 13:40 у с. Борщова Харківського району на території кооперативу "Дружба" 51-річний чоловік наступив на міну типу "Пелюстка". Госпіталізований з вибуховим пораненням в стані середньої тяжкості", - додає очільник регіону.

Вчора, 20 серпня, Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про обстріли Куп'янська. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначав, що ворог весь день завдає артилерійських ударів по Куп’янську Харківської області. Також повідомлялось про обстріл Вовчанська.