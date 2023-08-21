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Зеленський летить до Греції на саміт з лідерами Західних Балкан, - ЗМІ

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Зеленський летить до Греції на саміт з лідерами Західних Балкан, - ЗМІ
21 серпня Президент України Володимир Зеленський відвідає саміт у Греції, де зустрінеться з лідерами країн Західних Балкан та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це інформує телеканал N1, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, український лідер буде серед гостей неформальної вечері, запрошених грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.

Також на ній очікують лідерів країн Західних Балкан та президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

Темами зустрічі будуть європейська інтеграція регіону, енергетична безпека на Балканах та в Південно-Східній Європі, а також санкції проти Росії, які не запровадила Сербія, та діалог останньої з Республікою Косово.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
  • Ustym Karmaliuk
    чекаємо фоток з пляжів Греції!
  • 5 копійок
    Сільотка збирає відео про розташування підрозділів ЗСУ за руплі.
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