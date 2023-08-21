Наслідки війни РФ проти України виходять далеко за межі Європи, - Байден

Президент США Джо Байден наголосив, що вторгнення РФ до України - це не тільки європейська проблема.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Японія продемонструвала сильне лідерство і в рамках "Великої сімки" та внесла значний обсяг фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а також нелетальної військової техніки. І вони приєдналися до багатьох інших країн у притягненні Росії до відповідальності за допомогою міжнародних санкцій", - наголосив американський лідер у своєму виступі після зустрічі з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою та президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем.

"Росія вже програла. Вона не може досягти своєї початкової мети, яку сформулювала. Це неможливо. ... Керівництво Японії від першого дня мало вирішальне значення, даючи зрозуміти, що наслідки війни виходять далеко за межі Європи", - додав Байден.

Байден наголосив, що вторгнення - це не "тільки європейська проблема; такого вторгнення не було з часів Другої світової війни.

Також читайте: Байден готовий зустрітись із Кім Чен Ином, - Кірбі