Міноборони про обстановку на Лимано-Куп’янському напрямку: Ворог "зализує рани" і підтягує додаткові сили. Довкола Серебрянського лісництва дуже запеклі бої

Окупанти наразі відновлюють свої сили та перегруповуються на Лиманському і Куп’янському напрямках. Точаться дуже запеклі бої довкола Серебрянського лісництва на Лиманському напрямку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона зазначила, що на Сході основні напрямки наступу ворога, тому там точаться важкі бої.

Маляр повідомила, що на Куп'янському напрямку складна ситуація, ворог, в тому числі обстрілює і Куп'янськ. Бої тривають, українські захисники потужно чинять опір.

"Протягом тижня, якщо дивитися по цифрах, то на Лиманському і Куп'янському напрямках може здатися, що зменшилася кількість обстрілів та боїв. Але насправді ворог не полишає своїх планів рухатися там вперед. Зараз просто відбувається перегрупування і він додатково підтягує туди сили", - сказала вона.

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Заступниця міністра нагадала, що останні два тижні росіяни активізувалися на цих напрямках, проте Збройні сили зупиняли ворога. За словами Маляр, зараз противник просто "зализує рани". З огляду на це активність дещо спала, але це не означає, що окупанти не продовжать активність. Тому наші оборонці, безумовно, стежать за Куп'янським та Лиманським напрямком.

"Якщо говорити детальніше, то на Куп'янському напрямку наші відбили атаки південніше Першотравневого, Синьківки й східніше Петропавлівки Харківської області. Тобто всі бої минулого тижня закінчилися поразкою ворога, він там не просувається", - сказала вона

Щодо Лиманського напрямку, то там основні бої тривають довкола Серебрянського лісництва. Росіяни намагаються вибити українських бійців із позиції Кремінної й Білогорівки, які були раніше зайняті нашими військами. Ворогу це не вдається, але бої там теж дуже запеклі.

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Вчора, 20 серпня, Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про обстріли Куп'янська. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначав, що ворог весь день завдає артилерійських ударів по Куп’янську Харківської області