Новини • Агресія Росії проти України

Росія створює нове військове формування на півдні України, - британська розвідка

9 35247
Росія створює нове військове формування на півдні України, - британська розвідка
На окупованому півдні України росіяни створюють ще одне нове формування - 18-ту загальновійськову армію.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"Формування, ймовірно, буде об’єднанням та посиленням інших частин, що діють нині у Херсонській області, включаючи 22-й армійський корпус, який зазвичай складає російський гарнізон в окупованому Криму", - йдеться у зведенні.

За даними британської розвідки, нова армія, ймовірно, складатиметься переважно з мобілізованого персоналу і зосередиться на оборонних операціях на півдні України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари по російських тилах погіршують моральний дух загарбників та загрожують стабільності їхньої оборони, - ISW

"Росія, ймовірно, прагне звільнити більш досвідчені підрозділи для ведення бойових дій на ключових напрямках. Існує реальна можливість того, що це призвело до нещодавньої передислокації повітряно-десантних військ з Херсона до Оріхівського сектору, де йдуть запеклі бої", - зазначають у Міноборони Британії.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Віталій Маркович e2064356
    віддав ЗЕЛЯ південь ворогу за пару днів- а от відвойовувати прийдеться дуже довго ціної життя наших героїв які проливають за помилки дурника рікі крові!
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Це були не "помилки дурника", а цілеспрямовані дії ворожої агентури.
    Помилки були на виборах 2019-го року і "дурників" тоді було дуже багато.
  • Ksenia VB
    Щоб ми там не пройшли. Заставлять кожний метр солдатиками. Окопаються.
    Цікаво що 17 лютого 2021 Зеля приїздив на Херсонщину, де був присутній на навчаннях нацгвардії, бійці тренувались розганяти натовп протестувальників, які вигукували " слава Україні".
    Питання, чи не було там кацапів уже.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини