Росія створює нове військове формування на півдні України, - британська розвідка

На окупованому півдні України росіяни створюють ще одне нове формування - 18-ту загальновійськову армію.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"Формування, ймовірно, буде об’єднанням та посиленням інших частин, що діють нині у Херсонській області, включаючи 22-й армійський корпус, який зазвичай складає російський гарнізон в окупованому Криму", - йдеться у зведенні.

За даними британської розвідки, нова армія, ймовірно, складатиметься переважно з мобілізованого персоналу і зосередиться на оборонних операціях на півдні України.

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"Росія, ймовірно, прагне звільнити більш досвідчені підрозділи для ведення бойових дій на ключових напрямках. Існує реальна можливість того, що це призвело до нещодавньої передислокації повітряно-десантних військ з Херсона до Оріхівського сектору, де йдуть запеклі бої", - зазначають у Міноборони Британії.