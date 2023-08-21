Росія створює нове військове формування на півдні України, - британська розвідка
Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
"Формування, ймовірно, буде об’єднанням та посиленням інших частин, що діють нині у Херсонській області, включаючи 22-й армійський корпус, який зазвичай складає російський гарнізон в окупованому Криму", - йдеться у зведенні.
За даними британської розвідки, нова армія, ймовірно, складатиметься переважно з мобілізованого персоналу і зосередиться на оборонних операціях на півдні України.
"Росія, ймовірно, прагне звільнити більш досвідчені підрозділи для ведення бойових дій на ключових напрямках. Існує реальна можливість того, що це призвело до нещодавньої передислокації повітряно-десантних військ з Херсона до Оріхівського сектору, де йдуть запеклі бої", - зазначають у Міноборони Британії.