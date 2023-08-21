Військовослужбовці Збройних сил Ірландії проводитимуть збройну підготовку українських військових

Міністерство оборони Ірландії підтвердило, що інструктори країни проводитимуть для українських військових навчання не лише з розмінування та бойової медицини, але й тренування з вогневої підготовки.

Про це пише RTÉ, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 30 військовослужбовців Збройних сил Ірландії проводитимуть збройну підготовку українських військових у складі великої європейської групи інструкторів у рамках місії Спільної політики безпеки та оборони ЄС", - йдеться в повідомленні.

При цьому в уряді країни заявили, що Ірландія не постачає ЗСУ жодного озброєння.

"Політика військового нейтралітету Ірландії характеризується нашою неучастю у військових союзах, угодах про спільну або взаємну оборону", – йдеться в заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не можна допустити, щоб Росія досягла успіху в цій війні, Україна переможе, - прем’єр Ірландії Варадкар

"Надання солдатам базової військової підготовки, в тому числі лідерства та стройової підготовки, не впливає на цю політику військового нейтралітету", – підкреслив уряд країни.