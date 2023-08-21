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Сербія збільшить транзит російського газу до Угорщини, - Сійярто

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Сербія збільшить транзит російського газу до Угорщини, - Сійярто
Сербія готова транспортувати до Угорщини більше російського газу, якщо Україна і РФ не продовжать транзитну угоду.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нещодавно ми дізналися, що Україна прагне припинити укладену раніше транзитну угоду із Росією. Сьогодні президент Сербії дав чітко зрозуміти, що Сербія готова забезпечити необхідний транзитний обсяг, якщо Угорщина захоче наростити закупівлю природного газу, який через Сербію транспортується до Угорщини", - сказав міністр.

Він додав, що свою обіцянку президент Сербії Александер Вучіч висловив особисто прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану під час зустрічі у Будапешті.

Наразі Угорщина отримує близько 80% свого природного газу з Росії. Більшість з нього імпортується через трубопровід "Турецький потік", який проходить територією Сербії.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Господарі дали шавкам копняка і ті одразу почали ретельно сраку цілувати!
  • Oleg Siol
    Дякуємо за наводку. Турецький потік, як і північні потоки законні цілі для держави Україна.
  • Микола Шумахер
    Півтора року війни... Україна, нарешті, "прагне (!?...) припинити (П Р А Г Н Е ПРИПИНИТИ - о@їти) укладену раніше транзитну угоду із росією"...
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