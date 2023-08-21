Перші F-16 Данія відправить Україні ближче до Нового року, йдеться про приблизно 6 одиниць, - прем’єрка Фредеріксен
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Данія надасть перші винищувачі F-16 для України ближче до Нового року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції з президентом Зеленським заявила прем'єрка Метте Фредеріксен.
"Щодо того, коли ми плануємо доставити літаки (F-16. - Ред.). Ми зараз продовжуємо процес скринінгу, навчання також невдовзі розпочнеться. То ж сподіваюсь, що ближче до Нового року перша група літаків залишить землю Данії, попрямують до України. Приблизно 6 з них", - сказала вона.
Також прем'єрка сподівається, що наступного року ще 8 літаків також вирушать з Данії до України.
"А ще за рік ще п'ять. Ми це зробимо якомога швидше. Нам потрібні всі можливі технічні деталі. Всі навички, щоб підготуватися якнайкраще і тоді ми будемо готові", - додала Фредеріксен.