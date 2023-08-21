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Перші F-16 Данія відправить Україні ближче до Нового року, йдеться про приблизно 6 одиниць, - прем’єрка Фредеріксен

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Перші F-16 Данія відправить Україні ближче до Нового року, йдеться про приблизно 6 одиниць, - прем’єрка Фредеріксен
Данія надасть перші винищувачі F-16 для України ближче до Нового року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції з президентом Зеленським заявила прем'єрка Метте Фредеріксен.

"Щодо того, коли ми плануємо доставити літаки (F-16. - Ред.). Ми зараз продовжуємо процес скринінгу, навчання також невдовзі розпочнеться. То ж сподіваюсь, що ближче до Нового року перша група літаків залишить землю Данії, попрямують до України. Приблизно 6 з них", - сказала вона.

Також прем'єрка сподівається, що наступного року ще 8 літаків також вирушать з Данії до України.

"А ще за рік ще п'ять. Ми це зробимо якомога швидше. Нам потрібні всі можливі технічні деталі. Всі навички, щоб підготуватися якнайкраще і тоді ми будемо готові", - додала Фредеріксен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данія надасть Україні 19 літаків F-16, - прем’єр-міністр Фредеріксен

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Топ коментарі

  • Серая Лиса
    Кацапи повинні ж отримати достатньо часу, щоб вжити відповідних заходів.
  • Валерий Сузима 30b098ac
    та можна не поспішати, можна по 2 в рік відправляти, а потім дорікати про повільний контрнаступ і невдячність українців...
  • Чайка Київ
    Щиро дякуємо, друзі.
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