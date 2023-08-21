F-16 здатний змінити перебіг подій, перевага в повітрі - це ключ до успіху на землі, - Ігнат

Україні необхідна перевага в повітрі над російськими загарбниками.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення вже маємо, очікуємо їхню реалізацію. Правильно зауважуєте, що я сказав, що ми виграємо одразу цю війну. Одразу, звичайно, не виграємо, але F-16 здатний змінити перебіг подій. Здатний забезпечити нам те, що нам потрібно сьогодні найбільше - перевага в повітрі на окупованих територіях", - сказав він.

За словами Ігната, наразі на окупованих територіях перебувають вільно приблизно 8-9 винищувачів РФ.

"Кидають керовані авіабомби, пускають авіаційні ракети. Із F-16 їм не вдасться це робити. Тому перевага в повітрі - це ключ до успіху на землі", - додав речник.

Читайте: Перші F-16 Данія відправить Україні ближче до Нового року, йдеться про приблизно 6 одиниць, - прем’єрка Фредеріксен