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F-16 здатний змінити перебіг подій, перевага в повітрі - це ключ до успіху на землі, - Ігнат

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F-16 здатний змінити перебіг подій, перевага в повітрі - це ключ до успіху на землі, - Ігнат
Україні необхідна перевага в повітрі над російськими загарбниками.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення вже маємо, очікуємо їхню реалізацію. Правильно зауважуєте, що я сказав, що ми виграємо одразу цю війну. Одразу, звичайно, не виграємо, але F-16 здатний змінити перебіг подій. Здатний забезпечити нам те, що нам потрібно сьогодні найбільше - перевага в повітрі на окупованих територіях", - сказав він.

За словами Ігната, наразі на окупованих територіях перебувають вільно приблизно 8-9 винищувачів РФ.

"Кидають керовані авіабомби, пускають авіаційні ракети. Із F-16 їм не вдасться це робити. Тому перевага в повітрі - це ключ до успіху на землі", - додав речник.

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Топ коментарі

  • ArtK
    про танки теж таке говорили.
  • Микола Шумахер
    Наші пілоти - як Боги! Але їм не вистачає техніки (вчора москалі завдали 29 авіаударів, наша авіація - 9 (на "лише 9", а ДЕВ'ЯТЬ! - хлопці витягують, як можуть).
  • Олександр САТ РЕМ
    Якщо левами командують вівці .... то і ф -16 не допоможе ...

    Потрібно корінним чином змінювати кервництво держави .....

    Але для цього потрібно , щоб змінився народ. Поки , що народ в більшості влаштовує як є ...
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