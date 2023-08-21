У Криму, замість туристичного, відкрили новий сезон, - ОК "Південь"

На окупованому півострові вже давно констатовано фактично відсутність приїжджих туристів, є лише внутрішнє переміщення.

Про це заявила в ефірі національного телемарафону керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Туристичний сезон був закритий разом із відкриттям "бавовняного". В принципі, в Криму вже давно констатовано відсутність фактично приїжджих туристів, а переміщення внутрішньо локальне", – сказала вона.

Так, якщо говорити про переміщення жителів півострова, то вони з центральних регіонів "під’їжджали до моря, подивитися на ті окопи, що там нарили".

"Але у більшості туристичного сезону як такого немає. Тримачі туристичного бізнесу скаржаться на те, що цього літа у них не стало те, що гадалося. І в більшості туристичний сезон спрямований за поребрик", - сказала речниця.

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