США можуть призначити інспектора для контролю фінансової допомоги Україні, - Politico

Члени Республіканської партії в Конгресі США можуть попросити про призначення інспектора для контролю за фінансуванням допомоги України "з метою запобігання корупції". Таку умову може бути висунуто на тлі запиту Байдена до Конгресу про схвалення ще 24 млрд доларів для України.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, запит Білого дому стане перевіркою здатності адміністрації президента США Джо Байдена підтримувати Київ в умовах найзапеклішого опору з боку Росії й очолюваної республіканцями Палати представників, яка тримає гаманець у своїх руках.

Член Палати представників Конгресу США, республіканець від штату Небраска, Дон Бекон, який є затятим прихильником України, вже заявив, що підтримає тільки той пакет заходів, який забезпечить надходження на поле бою таких сучасних озброєнь, як армійська тактична ракетна система великої дальності.

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Без цієї гарантії Бекон не бачить сенсу в подальшому виснаженні американських запасів і витрачанні коштів в умовах, коли ситуація з боями не зрушується з мертвої точки, пише Politico.

"Навіщо продовжувати надавати Україні зброю, яка не допоможе їй виграти війну? Я не хочу надавати Україні зброю, яка не допоможе їй виграти війну" - сказав Бекон.

Цей запит є частиною більшого, $40 млрд пакета, повного не пов'язаних між собою великих бюджетних витрат. Західне крило вважає, що угода буде укладена, навіть якщо пакет допомоги скоротиться, і розробляє стратегію, щоб це сталося.

Представники Білого дому вважають, що республіканцям буде складно пояснити виборцям, чому вони не голосують, хоча ці бюджетні пакети зрештою можуть бути роз'єднані. Очікується, що питання підтримки України та продовження резолюції щодо фінансування уряду буде вирішено одночасно, щоб не повторювати виснажливий процес двічі.

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Помічники представників "західного крила" кажуть, що громадська підтримка фінансування України зростає кожного разу, коли у війні настає важливий момент. Вони планують скористатися кількома майбутніми міжнародними виступами президента України Володимира Зеленського, щоб продовжити тиск на республіканців.

Білий дім також посилить тиск громадськості, наголошуючи на необхідності захисту демократії в усьому світі, а також на фінансовій необхідності перешкоджати агресії Росії - або будь-якій майбутній державі з військовими амбіціями, вказуючи на негативні економічні наслідки війни, зазначає Politico.

"Оборонна допомога, навколо якої об'єдналися обидві сторони, має вирішальне значення для здатності України відбити незаконне вторгнення Росії та для зміцнення наших альянсів у світі", - заявив речник Білого дому Ендрю Бейтс.

Водночас боротьба за фінансування може призвести до ще одного протистояння між президентом США і спікером Палати представників Кевіном Маккарті, яке ризикує вплинути на "спадщину" політики Байдена та успіх України у війні.

Байден поставив захист України від російської агресії у центр своєї зовнішньої політики. США очолили ці зусилля, згуртувавши НАТО та інших союзників для надання допомоги Києву. Але ейфорія поступається місцем страху на тлі сповільнення контрнаступу України, зазначає видання.

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Як зазначається, контрнаступ Києва, навмисно повільний, щоб зменшити втрати, коли військові пробираються через мінні поля і діють без прикриття з повітря, допомагає ЗСУ просуватися крок за кроком вздовж лінії оборони росіян. Але цей повільний темп змусив американських високопосадовців визнати, що вони не знають, як оцінити прогрес.

Згідно з опитуваннями США, американці дедалі більше втомлюються підтримувати "патову ситуацію", в якій опинилася Україна на полі бою, а республіканці хапаються за все, що розглядають як можливість.

Шлях до схвалення фінансування має бути легшим у Сенаті, ніж у Палаті представників, оскільки Україну відстоюють кілька республіканців, зокрема лідер меншості Мітч Макконнелл, який розглядає підтримку України як частину своєї спадщини. Західне крило вважає, що він буде дотримуватися своєї позиції, а також, що важливо, задаватиме тон переговорам у Палаті представників. Але погіршення стану здоров'я 81-річного сенатора може перекреслити ці розрахунки.

Водночас Сенат захоче поставити своє схвалення під будь-яким законопроектом про витрати, особливо після того, як Палата представників заблокувала угоду про граничну межу держборгу, ухвалену Сенатом. Коли минулого тижня Білий дім надіслав додатковий запит на фінансування, провідні республіканці та демократи заявили, що вони підготують власний законопроект.

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Наразі Маккарті постає як найбільш значна перешкода для Білого дому. Іноді він перебував у полоні крайніх правих сил своєї партії, які закликали до скорочення коштів, що надсилаються в зону бойових дій.

Офіційні особи по обидва боки Атлантики вважають, що президент РФ намагається перечекати майбутні вибори в США, вважаючи, що зможе отримати успіхи у війні, якщо лідером Штатів стане республіканець Дональд Трамп.

Навіть проукраїнські республіканці ухиляються від підтримки нової угоди про фінансування для України. Конгресмен Енді Гарріс (Республіканець, штат Меріленд), єдиний прихильний до Києва член Групи підтримки свободи Палати представників, заявив, що Україна не може перемогти у війні, а тому США повинні переглянути подальше зміцнення своєї оборони.

"Це не лише ультраправі члени. Головні республіканці прихильно ставляться до справи, але ми кидаємо гроші на конфлікт, який може тривати роками", - сказав помічник республіканця в Палаті представників на умовах анонімності.

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Фінансова підтримка України здебільшого все ще користується двопартійною підтримкою. Але серед республіканців Палати представників існує давній скептицизм щодо продовження фінансування допомоги Києву, і незрозуміло, чи хоче Маккарті кинути їм виклик, щоб укласти ще одну угоду з Байденом про витрати. Помічники Білого дому та представники демократів у Конгресі очікують, що спікер, аби заспокоїти ультраправих, наполягатиме на певних скороченнях і може в будь-який момент пригрозити підірвати пакет допомоги.

Ультраправі республіканці, ймовірно, використають дисбаланс між внутрішніми та зовнішніми витратами у запиті Білого дому на фінансування: 40 мільярдів доларів, включаючи 24 мільярди для України. Водночас лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер стверджує, що консенсус можливий.

Тепер Сенат та Палата представників повинні знайти компроміс і розробити нову версію документа, який могли б схвалити обидві палати Конгресу. Після цього його має підписати президент США Джо Байден.

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