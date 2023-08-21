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Швидких дій на Півдні не може бути, у ворога перевага і в повітрі, і в озброєнні, і в кількості особового складу, - Міноборони

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Швидких дій на Півдні не може бути, у ворога перевага і в повітрі, і в озброєнні, і в кількості особового складу, - Міноборони
Українські військові здійснюють потужні наступальні і оборонні дії на Півдні, однак сподіватися на швидке просування не варто.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Ворог на південному напрямку добре укріпився і мінами, і бетоном. Вони підтягують туди свої професійні підрозділи, десантників і техніку. Ведуться запеклі бої. Але наші військові дуже ефективно знищують цю техніку", - розповіла Маляр.

Минулого тижня, за її словами, на південному напрямку ЗСУ знищили 18 ворожих танків, 29 бойових броньованих машин, артилерійські системи і міномети і навіть один гелікоптер, а також знищена спеціальна техніка і засоби ППО.

"Тобто ворог на південному напрямку не може повноцінно здійснювати оборону. Наші ЗСУ потужно його ослаблюють, щоб рухатися вперед", - сказала заступниця міністра оборони.

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Однак, зауважила вона, швидких дій тут не може бути, бо зіткнулися у двобої потужні сили, і не можна недооцінювати ворога. "Вони мають перевагу і в повітрі, і в озброєнні, і в кількості особового складу. Проте українські військові здійснюють потужні наступальні і оборонні дії", - підкреслила Маляр.

Топ коментарі

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    іншими словами-"доводимо до відома народу України ,що анонсований раніше "зеленою" владою контр наступ і швидке звільнення українських територій відкладується на невизначений термін" ,
  • Анатолий К 65c6a92d
    Ганна Маляр має займатися забезпеченням ЗСУ, а не коментувати те, що в компетенції Генштабу. По чому сьогодні яйця у шефа?
  • Stepan Kruchkovskii f9f988b9
    Та ви ШО???Серйозно???Запад винен???.......От клятий,запад))))Ну да...я ж забув.....Я вам ничего не должен,я должен тока сваим радителям!(с).
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