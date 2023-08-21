Окупована Луганщина на межі екологічної катастрофи, росіяни не вивозять побутове сміття

Гострою проблемою в окупованих містах Луганської області стало вивезення побутового сміття.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"І якщо ситуацію в захоплених минулого року населених пунктах хоча б можна обумовити бойовими діями та значними руйнуваннями, то окуповані у 2014 році міста дійшли до такого життя самотужки", - зазначив він.

Голова адміністрації розповів, що проблема із вивезенням побутового сміття із дворів є гострою "і для жителів, до прикладу, Сєвєродонецького району, і для мешканців Хрустального (які за дев’ять років так і не побачили бажання Росії зробити їхнє життя кращим), і багато де ще".

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"У відповідь на чисельні запити, для закриття питання напередодні так званих "перших виборів" на Росії вирішили відправити до "ЛНР" чотири сміттєвози. На весь регіон. Вважають, що останні мають впоратися", – підкреслив Лисогор.