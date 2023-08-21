Окупована Луганщина на межі екологічної катастрофи, росіяни не вивозять побутове сміття
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
"І якщо ситуацію в захоплених минулого року населених пунктах хоча б можна обумовити бойовими діями та значними руйнуваннями, то окуповані у 2014 році міста дійшли до такого життя самотужки", - зазначив він.
Голова адміністрації розповів, що проблема із вивезенням побутового сміття із дворів є гострою "і для жителів, до прикладу, Сєвєродонецького району, і для мешканців Хрустального (які за дев’ять років так і не побачили бажання Росії зробити їхнє життя кращим), і багато де ще".
"У відповідь на чисельні запити, для закриття питання напередодні так званих "перших виборів" на Росії вирішили відправити до "ЛНР" чотири сміттєвози. На весь регіон. Вважають, що останні мають впоратися", – підкреслив Лисогор.