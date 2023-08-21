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Окупована Луганщина на межі екологічної катастрофи, росіяни не вивозять побутове сміття

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Окупована Луганщина на межі екологічної катастрофи, росіяни не вивозять побутове сміття
Гострою проблемою в окупованих містах  Луганської області стало вивезення побутового сміття.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"І якщо ситуацію в захоплених минулого року населених пунктах хоча б можна обумовити бойовими діями та значними руйнуваннями, то окуповані у 2014 році міста дійшли до такого життя самотужки", - зазначив він.

Голова адміністрації розповів, що проблема із вивезенням побутового сміття із дворів є гострою "і для жителів, до прикладу, Сєвєродонецького району, і для мешканців Хрустального (які за дев’ять років так і не побачили бажання Росії зробити їхнє життя кращим), і багато де ще".

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"У відповідь на чисельні запити, для закриття питання напередодні так званих "перших виборів" на Росії вирішили відправити до "ЛНР" чотири сміттєвози. На весь регіон. Вважають, що останні мають впоратися", – підкреслив Лисогор.

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Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Если вывозить мусор-пропадет аромат русского мира.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Ось якось попуй що з Луганська не вивозять сміття. А якби сміття не вивозили ще й з Донецька, то було б попуй двічі.
  • Natasha Gureeva
    Вони з мурманська сміття не вивозять, а ви хочете щоб вони з Луганська вивозили...смішні такі...У них в мурманську як у нас в Бахмуті, як вроді їх бомбили-бомбили і кинули)))
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