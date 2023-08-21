70 пілотів та авіаторів наразі проходять навчання у Данії, - Повітряні сили

У Данії наразі проходять навчання не лише пілоти. Це перша хвиля, потім буде друга і третя.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Серед тих 70 не всі пілоти, авіація - це величезний колектив. Є ті, хто виконують польоти, і ті, які їх забезпечують. Це дуже велика армія людей, ми їх називаємо авіатори. І зрозуміло, що їм теж треба навчатись обслуговувати техніку і забезпечувати польоти", - пояснив він.

За словами Ігната, це перша хвиля пілотів, які одразу будуть перенавчатися на F-16. Потім буде друга і третя хвилі.

"Інша група пілотів - це молоді льотчики, фактично вчорашні випускники, які поїдуть у Велику Британію, де будуть опановувати дещо за довшою програмою. Але вони проходитимуть базову підготовку - англійську мову, легкомоторну техніку західну з переходом потім на винищувачі. Ця програма триватиме довше, можливо до 2 років, але це та перспектива, яка на нас чекає, - ми переозброюємо наші Повітряні сили на нові види техніки. І тому навчання льотчиків в Харківському університеті Повітряних сил також буде вже на це орієнтовано", - підсумував речник.

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