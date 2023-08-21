Всі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть, - Зеленський

Кожна з демократій світу може стати черговою мішенню Росії, якщо Україна не вистоїть.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу перед парламентом Данії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що зараз російське зло б'є болем і смертями по українських містах і селах. При цьому країна-агресор відкрито говорить, що не обмежиться Україною.

"Потім, після нашої країни вони хочуть понести ці страждання далі у Європу і далі у світ. І я впевнений, що ви це чуєте з Москви. Всі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть", - підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що міжнародне право не вдасться реанімувати. За його словами, кожна з демократії світу може стати мішенню. Чи то для ракет, чи то для найманців, чи для дестабілізації. Він впевнений, що демократичні країни це відчувають.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми готові обміняти Бєлгород на членство в НАТО, - Зеленський. ВIДЕО

"Але Україна таки вистоїть. Я прагну того, щоб ви це почули, побачили та відчули. Україна вистоїть!", - наголосив він.