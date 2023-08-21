Україна завершує розробку схеми про страхування суден для перевезення зерна Чорним морем, - FT

Україна завершує розробку схеми зі світовими страховиками щодо страхового покриття суден-зерновозів, що заходять та виходять з чорноморських портів. Угода може охоплювати до 30 комерційних суден.

Про це повідомив заступник міністра економіки України Олександр Грибан в інтерв'ю Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Україна завершує роботу з глобальними страховиками зі страхування суден із зерном, що прямують до портів Чорного моря і назад, що є життєво важливим кроком у спробах країни створити безпечний коридор для експорту після того, як минулого місяця Росія вийшла з угоди, укладеної за посередництва ООН.

Грибан повідомив, що угода "наразі опрацьовується та активно обговорюється" між відповідними міністерствами, а також місцевими банками та міжнародними страховими групами, включаючи Lloyd's of London.

Як повідомляється, така угода "може бути введена в дію вже наступного місяця, і в ній може бути задіяно від п'яти до 30 суден, які проходитимуть через те, що він назвав небезпечним місцем в українських водах".

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"Це залежить від того, як розвиватиметься структура і яким буде рівень розподілу ризиків між державою та приватними страховими компаніями", - зазначив Грибан.

З огляду на воєнні ризики доступне страхування було б необхідним для відродження комерційної судноплавної діяльності в будь-якому значному масштабі, пише FT.

Керівник відділу морських перевезень, вантажів та логістики в Marsh Маркус Бейкер уточнив, що "державно-приватне партнерство зі страховиками, які працюють у тандемі з українським урядом, надасть більше впевненості судновласникам, щоб повернутися до доставки українського зерна по всьому світу тим країнам, які найбільше цього потребують".

"Деталі ще не доопрацьовані, але люди, які брали участь в обговореннях, сказали, що угода буде спрямована на те, щоб захистити судна, що заходять та виходять із портів України, від пошкоджень, і ризик може бути поділений між страховиками та місцевим державним банком", - зазначає видання.

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Грибан додав, що "частину ризику, імовірно, буде підтримано державним дорожнім фондом країни, який було створено для ремонту українських доріг та який фінансується за рахунок податку на продаж палива". Ця угода, як вказується, замінить іншу, про яку було оголошено рік тому.

Страхова група Lloyd's заявила, що угоди, які дають змогу продовжити експорт сільськогосподарської продукції з України, "мали вирішальне значення для усунення ризиків для глобальної продовольчої безпеки", і що вона продовжує працювати над полегшенням постачання зерна.