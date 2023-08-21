Майже 1000 дельфінів загинули у Чорному морі, - Міндовкілля

Від початку повномасштабного вторгнення у Чорному морі загинуло майже 1000 дельфінів. Скільки загиблих дельфінів дрейфує у морі, достеменно не відомо.

Про це повідомляє Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що це не лише узбережжя України, а й Болгарії, Туреччини. Серед причин гибелі морських ссавців морські міни, вибухи, запуски ракет, низькі польоти російських винищувачів, які травмують ссавців.

Окрім цього, через підрив Каховської ГЕС у Чорне море та дельту Дніпра потрапило близько 15 млрд кубометрів прісної води. Це порушило їхні екосистеми та призвело до значного опріснення моря.

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