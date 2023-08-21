Зеленський у парламенті Данії: Люди не помиляються, коли зневажають таку Росію. Їй байдуже, кого вбивати - дітей чи солдатів

Росія, яка пішла проти світу та України, не розрізняє, кого вбивати - дітей чи військових. Російське зло б’є болем і смертю в українських містах.

Про це він сказав під час виступу у парламенті Данії, пише Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія не розрізняє, кого вбивати – дітей чи солдатів. Він зазначив, що Москва хоче "насильством підмінити закон".

"Люди зараз не помиляються, коли зневажають таку Росію. Яка знищує, яка пішла проти всіх нас. І якій ми разом даємо відповідь. І ми вистоїмо", – наголосив Зеленський.

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За його словами, "зараз російське зло б'є болем і смертю в українських містах і селах, але відкрито говорить, що Україною не обмежиться".

"Потім, пізніше, після нашої країни, вони хочуть понести ці страждання далі в Європу і далі у світ, і я впевнений, ви це чуєте", - додав він.

"Ми знаємо, що мир буде. Ми знаємо, що зможемо повернутися до нормального життя. Те, що ми любили, те, як ми жили. І я вдячний вам за те, що ви вже зараз допомагаєте Україні з відновленням, зокрема нашому місту Миколаєву, над яким Данія взяла шефство", - заявив Зеленський.

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