Косово приєдналося до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Республіка Косово долучилася до декларації "Групи семи" про гарантії безпеки Україні, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі.

Як пише Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Косова Альбін Курті, опублікувавши відповідний документ.

"Забезпечення перемоги України та притягнення російських лідерів до відповідальності за їхні злочини є необхідною умовою збереження миру і демократії". - підкреслив він.

"Косово готове сприяти цим зусиллям", – додав Курті.

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У заяві прем'єра Косова йдеться, що вторгнення Росії в Україну залишається загрозою міжнародному миру та безпеці, а втрати України у цій війні "були катастрофічними".

"Ми вдячні українцям за їх хоробрий опір у захисті наших спільних цінностей, включно з демократією, правами людини та глобальним миром і стабільністю. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття та жаль у зв'язку з їхньою втратою та стражданнями", – додав прем'єр.

Він також зауважив, що наслідки цієї війни вже поширилися далеко за межі кордонів України, адже намагаючись відвернути увагу від своєї агресії Росія намагається дестабілізувати західні Балкани "за допомогою своїх головних автократичних союзників у регіоні".

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