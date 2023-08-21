США готові до можливої війни з РФ в Європі, ми готувалися до цього постійно, - Ходжес

Сполучені Штати постійно працюють із союзниками, щоб збільшити можливості ППО та ПРО, а також матеріально-технічне забезпечення.

Про це заявив колишній головнокомандувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

Він відповів на питання, чи готові Сполучені Штати до гіпотетичної війни з Росією в Європі.

"Армія й авіація, всі наші служби постійно тренуються, підтримують боєздатність. Щоб надіслати сигнал Кремлю: ми готові. Це стримування. І, звичайно, постійно працюючи з нашими союзниками на навчаннях, ми всі намагаємося збільшити наші можливості протиповітряної та протиракетної оборони, матеріально-технічне забезпечення", - зазначив Ходжес.

"Я би сказав, що ми завжди готуємося до війни із Росією в Європі. ... Ми готувалися до цього постійно, коли ще я був лейтенантом у 1981 році в Західній Німеччині під час холодної війни. Наша робота щодня полягала в тому, щоб бути готовими воювати проти СРСР, якщо той нападе", - додав генерал.

Водночас, сказав Ходжес, на його думку, ядерного апокаліпсиса не буде.

"Навіть росіяни знають, що їм це не забезпечить позитивного результату, якщо вони це зроблять", - підсумував він.

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