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США готові до можливої війни з РФ в Європі, ми готувалися до цього постійно, - Ходжес

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США готові до можливої війни з РФ в Європі, ми готувалися до цього постійно, - Ходжес
Сполучені Штати постійно працюють із союзниками, щоб збільшити можливості ППО та ПРО, а також матеріально-технічне забезпечення.

Про це заявив колишній головнокомандувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

Він відповів на питання, чи готові Сполучені Штати до гіпотетичної війни з Росією в Європі.

"Армія й авіація, всі наші служби постійно тренуються, підтримують боєздатність. Щоб надіслати сигнал Кремлю: ми готові. Це стримування. І, звичайно, постійно працюючи з нашими союзниками на навчаннях, ми всі намагаємося збільшити наші можливості протиповітряної та протиракетної оборони, матеріально-технічне забезпечення", - зазначив Ходжес.

"Я би сказав, що ми завжди готуємося до війни із Росією в Європі. ... Ми готувалися до цього постійно, коли ще я був лейтенантом у 1981 році в Західній Німеччині під час холодної війни. Наша робота щодня полягала в тому, щоб бути готовими воювати проти СРСР, якщо той нападе", - додав генерал.

Водночас, сказав Ходжес, на його думку, ядерного апокаліпсиса не буде.

"Навіть росіяни знають, що їм це не забезпечить позитивного результату, якщо вони це зроблять", - підсумував він.

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Топ коментарі

  • arye z.
    Є одне правило військової думки - генерали завжди готуються до минулої війни.
    Те, що в сейфах американського Об'єднаного Штабу лежать плани війни з Росією, це зрозуміло. І плани війни з Китаєм, і з Іраном також є. Там багато секретних пакетів лежить - аж до вторгнення інопланетян.
    Проблема у іншому. У тому, що жодний заздалегідь розроблений план насправді не здійснюється, і яка буде реальність, відомо лише Аллаху.
    Тут дехто теж мав план захопити Київ за 3 дні, схід і південь за тиждень і через два тижні вийти до кордонів Польщі, а на 9 травня прийматиме "парад перемоги" на Хрещатику. А воно бачиш, як вийшло. На 550-й день війни вибухи у Москві та у Ростові
  • Деніс Войцеховський
    Готові морально або матеріально? Будь-яка зброя безглузда, якщо є наказ "не стріляти!".
  • Генерал Сисько
    А не простіше буде-взяти і куйла завалити,нє?
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