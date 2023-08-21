Касетні боєприпаси на Лимано-Куп’янському напрямку виявилися корисними для ЗСУ: Допомогли зупинити наступ окупантів, - WP

Касетні боєприпаси, які США надіслали Україні, виявилися корисними для українських захисників як інструмент зупинки наступу російських окупаційних військ, зокрема на Лимано-Куп’янському напрямку.

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Касетні боєприпаси вибухають у повітрі над ціллю, викидаючи від десятків до сотень менших бомб на площу завширшки з кілька футбольних полів. Після цього бомби розриваються на безліч металевих уламків, які можуть сильно нашкодити: відірвати кінцівки або завдати смертельних поранень, пояснює WP.

Журналісти наголошують, що ці снаряди ніяк не загрожують російським окупантам, які сидять у бліндажі. Водночас вони становлять загрозу для тих, хто перебуває на відкритій місцевості – наприклад, атакує позиції ЗСУ.

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"Головна перевага полягає в тому, що ворог тепер дуже боїться йти на штурм. Вони навіть розпізнають касетні бомби за свистом, який ті видають, коли прямують на ціль", – сказав Станіслав, артилерист із 14 механізованої бригади ЗСУ.

За його словами, ця зброя виявилася корисною на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Кремль прагне змусити Україну перекинути резерви з півдня на схід, але касетні боєприпаси, які уповільнюють просування загарбників, дають Україні змогу зберегти свої сили, додають журналісти з посиланням на Станіслава.

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Україна використовує касетні боєприпаси для обстрілу густих лісів, коли точне місце розташування окупантів невідоме, для ураження неброньованої техніки та для розпилення бомб над піхотою, щоб вона не могла відкрити вогонь у відповідь.

Касетні боєприпаси допомагають Силам оборони наблизитись до укріплених позицій росіян, оскільки піхота ворога залишається в укриттях, повідомив виданню інший український військовий.

"Вони не висувають голови, коли ведеться касетний вогонь", – резюмував він.