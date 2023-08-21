В Ірландії немає житла для новоприбулих українських біженців

Ірландія зіштовхнулась з черговою кризою щодо розселення тимчасово переміщених осіб, які перебувають під тимчасовим захистом в країні.

Про це повідомили у Посольстві України в Ірландії, інформує Цензор.НЕТ.

"Найближчі декілька місяців для новоприбулих українців не буде можливості знайти безкоштовне житло від ірландського Уряду.

У зв’язку із інформацією отриманою від ірландської сторони, просимо утриматись від прибуття в країну у найближчі 6-8 тижнів, якщо ви перебуваєте в безпечному місці", – йдеться в повідомленні.

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