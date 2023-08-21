В Ірландії немає житла для новоприбулих українських біженців
6 16268
Ірландія зіштовхнулась з черговою кризою щодо розселення тимчасово переміщених осіб, які перебувають під тимчасовим захистом в країні.
Про це повідомили у Посольстві України в Ірландії, інформує Цензор.НЕТ.
"Найближчі декілька місяців для новоприбулих українців не буде можливості знайти безкоштовне житло від ірландського Уряду.
У зв’язку із інформацією отриманою від ірландської сторони, просимо утриматись від прибуття в країну у найближчі 6-8 тижнів, якщо ви перебуваєте в безпечному місці", – йдеться в повідомленні.