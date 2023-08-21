Про плацдарм для контрнаступу на лівобережжі Дніпра наразі не йдеться, - ОК "Південь"

Наразі про "плацдарм" на лівому березі Дніпра не йдеться. Виконуються окремі операції, потрібна інформаційна тиша.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дуже багато фахівців люблять розкидатися термінами, але довіряти треба тільки військовим. Про плацдарм не йдеться, йдеться про виконання деяких окремих операцій, але для цього потрібна інформаційна тиша, щоб зберегти ті підрозділи, які виконують операції, і підготувати ту роботу, яка потім буде розгорнута на відповідних позиціях", - наголосила вона.

За словами Гуменюк, аналогічна ситуація була і з осіннім контрнаступом.

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"Пам’ятаєте, коли тільки починалася історія з контрнаступом, всі жадали феєричного шоу, щоб вся армія піднялася з окопів та ринулася вперед. А насправді виявилося, що контрнаступ складається з декількох етапів і інколи взагалі на передовій не відчувається. Але в той час йде знищення потенціалу ворога глибоко в тилу, і контрнаступ, як такий, уже йде", - додала речниця.

Також, додала Гуменюк, наразі найефективнішою є контрбатарейна боротьба зі знищення артилерії ворога. Вона також зазначила, що ворог посилив використання КАБ на Запорізькому та Херсонському напрямках. Керовані бомби випускають з літаків та вони з легкістю долають відстань до 60 км. При цьому літак не потрапляє в зону дії систем ППО.

"Дочекаємося моменту, коли буде зачищено достатньо територій, і тоді поговоримо про просування сил оборони", - підсумувала речниця ОК "Південь".

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