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Україна може використовувати F-16 лише на своїй території, не більше, - міністр оборони Данії Еллеманн-Єнсен

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Україна може використовувати F-16 лише на своїй території, не більше, - міністр оборони Данії Еллеманн-Єнсен
Данія передає Україні винищувачів F-16 з умовою, що їх застосовуватимуть лише для вигнання російських загарбників з українських територій.

Про це заявив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми передаємо зброю за умови, що її буде використано для витіснення ворога з території України. І не більше того. Такі умови, чи то танки, чи винищувачі, чи щось інше", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Данія надасть Україні 19 літаків F-16.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські пілоти та інженери вже почали навчання в Данії.

Прем'єрка Данії Фредеріксен заявила, що перші F-16 Данія відправить Україні ближче до Нового року, йдеться про приблизно 6 одиниць.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko 644016fc
    На своїй так на своїй
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Кубань це Україна
  • Colt
    Нам чужой земли не надо - Дания может не переживать.
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