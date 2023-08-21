Україна може використовувати F-16 лише на своїй території, не більше, - міністр оборони Данії Еллеманн-Єнсен
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Данія передає Україні винищувачів F-16 з умовою, що їх застосовуватимуть лише для вигнання російських загарбників з українських територій.
Про це заявив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Ми передаємо зброю за умови, що її буде використано для витіснення ворога з території України. І не більше того. Такі умови, чи то танки, чи винищувачі, чи щось інше", - сказав міністр.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Данія надасть Україні 19 літаків F-16.
Президент Володимир Зеленський заявив, що українські пілоти та інженери вже почали навчання в Данії.
Прем'єрка Данії Фредеріксен заявила, що перші F-16 Данія відправить Україні ближче до Нового року, йдеться про приблизно 6 одиниць.