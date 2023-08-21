Прем’єра Нідерландів Рютте розкритикували за плани постачання F-16 Україні без згоди парламенту

Крайні ліві та праві партії Нідерландів розкритикували прем’єр-міністра Марка Рютте за те, що він оголосив, що країна надасть Україні винищувачі F-16 в обхід парламенту.

Про це пише Euractiv, інформує Цензор.НЕТ.

Заява Рютте пролунала у неділю під час візиту президента України Володимира Зеленського. Але на думку представників крайніх лівих та правих партій Нідерландів, таке рішення має ухвалюватися після парламентських консультацій.

"Постачання F-16 в Україну – це далекосяжне рішення, яке має бути спочатку обговорено з Палатою представників. Особливо, коли уряд йде у відставку", – написав у Twitter депутат-соціаліст Яспер ван Дейк.

Ван Дейк додав низку парламентських запитань, які він має до Рютте, зокрема, чи можуть F-16 використовуватися на території Росії і як це рішення має запобігти подальшій ескалації конфлікту.

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Тим часом ультраправий "Форум за демократію" (FvD/ID) висловив стурбованість через потенційне бомбардування російських об'єктів Україною.

"Божевілля. Голландські F-16 в Україну, щоб бомбити російські цілі. Навіть зараз, коли Рютте йде у відставку, він втягує Нідерланди у війну. І він може, тому що всі партії в Палаті представників підтримують його в розпалюванні війни", – написала партія в Twitter.