В Україні розробляють законопроєкт про військову поліцію, - Міноборони

На базі комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності в Україні хочуть створити військову поліцію. Серед її завдань будуть виявлення та припинення воєнних злочинів і підтримання дисципліни серед військових ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"На базі комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності функціонує робоча група, завданнями якої, зокрема, є створення оптимальної моделі майбутньої військової юстиції, частиною якої стане Військова поліція", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військова поліція - має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони України.

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"Орган буде утворено на основі Військової служби правопорядку у ЗСУ. До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування воєнних злочинів (в зонах бойових дій)", - зазначили у відомстві.

Мета законопроєкту – підтримання військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони, Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ).

Серед основних завдань:

правоохоронна діяльність з запобігання, виявлення, припинення воєнних злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів;

оперативно-розшукова діяльність;

спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ;

забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ;

захист прав військовослужбовців;

захист державного майна;

виконання покарань.

Передбачається досягнення сумісності Військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО.

Наразі законопроєкт проходить процедуру погодження.

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