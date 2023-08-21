В Україні розробляють законопроєкт про військову поліцію, - Міноборони
Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"На базі комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності функціонує робоча група, завданнями якої, зокрема, є створення оптимальної моделі майбутньої військової юстиції, частиною якої стане Військова поліція", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військова поліція - має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони України.
"Орган буде утворено на основі Військової служби правопорядку у ЗСУ. До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування воєнних злочинів (в зонах бойових дій)", - зазначили у відомстві.
Мета законопроєкту – підтримання військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони, Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ).
Серед основних завдань:
- правоохоронна діяльність з запобігання, виявлення, припинення воєнних злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів;
- оперативно-розшукова діяльність;
- спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ;
- забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ;
- захист прав військовослужбовців;
- захист державного майна;
- виконання покарань.
Передбачається досягнення сумісності Військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО.
Наразі законопроєкт проходить процедуру погодження.