Територіальну цілісність в обмін на членство в НАТО партнери не обговорюють, - Порошенко
Про це заявив лідер "ЄС" та п'ятий президент України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Заяву щодо можливості певних територіальних поступок з боку України в обмін на майбутнє членство в НАТО Порошенко назвав помилкою.
"Ніхто не обговорює питання суверенітету і територіальної цілісності України. Під час свого президентства я встановив дуже важливий принцип: нічого про Україну без України", – наголосив лідер "ЄС" в інтерв'ю CNN.
Він нагадав, що це підтвердив і генсек НАТО Столтенберг.
"Але ми маємо в цьому істотний позитивний момент. Я вважаю важливим, що навіть у найвищому кабінеті міністрів НАТО ведуться розмови про однозначну можливість вступу нашої країни до НАТО найближчим часом.
В цій ситуації я думаю, що ми, українці, готові наполегливо працювати і боротися за цей рік. І я не бачу причин, чому Україна не отримає офіційне запрошення до Альянсу на наступному саміті у Вашингтоні. Принаймні ми докладаємо всіх зусиль для цього", – підсумував п'ятий президент.