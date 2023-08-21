У н.п. Роботине триває планова бойова робота. Сили оборони також мали успіх біля Малої Токмачки, - Міноборони

РФ продовжує спроби наступати на декількох напрямках на Сході - Куп’янський, Лиманський, Авдіівський, Мар’їнський.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

Також тривають наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні. Вони продовжують обстрілювати наші позиції та цивільні об’єкти у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях, при цьому активно застосовують баражуючи боєприпаси "Ланцет", - йдеться у повідомленні.

"Наші підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізької області. Ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботине Запорізької області. Але безуспішно. В Роботине зараз триває планова бойова робота", - додає Маляр.

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