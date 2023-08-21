Литва поки що не бачить потреби повністю закривати кордон з Білоруссю

У Литві вважають, що наразі немає потреби повністю закривати кордон з Білоруссю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомив радник президента Литви Гітанаса Науседи Кястутіс Будріс.

Водночас радник литовського президента зауважив, що до можливого закриття кордону потрібно готуватися.

"Чи є наразі така необхідність, щоб закриття кордону істотно поліпшило ситуацію з безпекою для нас або, скажімо, послужило заходом впливу на білоруський режим, я не думаю, що ми зараз перебуваємо в такій ситуації, що нам це потрібно", – додав Будріс.

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Він також зазначив, що наприкінці серпня міністри внутрішніх справ країн Балтії та Польщі "мають проаналізувати комплекс заходів, як вони могли б зробити (повне закриття кордонів із Білоруссю), як це зробити швидко, а також як забезпечити ефективне закриття цього кордону, і потім внести ту чи іншу пропозицію вже для такої політично скоординованої дії".

"Не варто забувати, що це також зовнішній кордон ЄС. Це не тільки кордон Литви. Тому всі подібні рішення мають бути узгоджені, як було узгоджене це рішення, і його сенс і значення – це не тільки регулювання певних потоків і перерозподіл наших можливостей, а й політична оцінка", – уточнив Будріс.

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