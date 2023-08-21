Треба готуватися до затяжної війни та напрацьовувати відповідні стратегії, - нардеп "Голосу" Костенко

Зараз війна переходить у війну економік, тому мають напрацьовуватися стратегії з підготовки до затяжної війни.

Про це заявив нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Війна буває швидка - на знищення противника, де беруть участь регулярні війська, і буває війна на виснаження — коли армії втягуються в затяжну виснажливу битву та паралельно розпочинається битва економік. Давно стало зрозуміло, що росія не досягла своєї мети, але і відступати вона не збирається. Зараз війна переходить у війну економік. Це не тільки про воєнні стратегії, а й про взаємодію політиків з військовими (адже стратегію ведуть саме політики, а військові виконують поставлені завдання)", - наголосив парламентар.

За словами Костенка, підготовка до затяжної війни вже мала вестись, а також напрацьовуватися відповідні стратегії.

"Порівнюючи наші ресурси та можливості ворога, зрозуміло, що треба готуватись до затяжної війни. Ми маємо розмірковувати, де взяти ще більше ресурсів. Нам потрібна стратегія для нового етапу, і я дуже сподіваюся, що влада її має і обов’язково поінформує українців щодо того, як ми воюємо і чого нам не вистачає", - сказав нардеп.

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