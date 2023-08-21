Лінія електропередачі, яка живить Чорнобильську АЕС, знову вимикалась минулої доби, причини невідомі, - Міненерго
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Внаслідок російських обстрілів без світла частково опинились жителі в Харківській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях.
Про це повідомляє Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.
"Вимикалася повітряна лінія електропередачі 330 кВ НЕК "Укренерго", яка живить Чорнобильску АЕС, причини відключення з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Також внаслідок обстрілів залишаються знеструмленими абоненти у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях.
У Харківській області в результаті бойових дій пошкоджено газопровід. Без газопостачання залишились близько 4,5 тисячі абонентів у Куп’янську. Роботи з відновлення газової мережі тривають.