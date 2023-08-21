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Китай не постачає Росії компоненти для виробництва зброї, - МЗС

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Китай не постачає Росії компоненти для виробництва зброї, - МЗС
МЗС Китаю повідомило, що не постачає Росії компоненти та комплектуючі для виробництва зброї.

Про це заявив речник міністерства Ван Веньбін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Китай завжди виважено й відповідально ставиться до експорту товарів військового призначення", - сказав він.

За його словами, підходи і практики Китаю в цьому питанні є послідовними й прозорими, тож китайська сторона вважає подібні повідомлення "злими намірами окремих ЗМІ" та виступає проти безпідставних закидів.

"Стосовно українського питання, Китай послідовно просуває мирні переговори і продовжуватиме відігравати конструктивну роль у послабленні напруженості", - додав речник.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Росія отримувала з Китаю гелікоптери, приціли та інше обладнання з початку вторгнення.

Також читайте: Військові кораблі Росії та Китаю вперше разом пройшли біля південних островів Японії

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Топ коментарі

  • Характерник 81
    Жовтопиким вірити, майже як касапам - себе дурити..
  • Алекс Скела
  • Наталия Гончар
    Китай не постачає - він забезпечив умови для виготовлення дронів у рашці, на відміну від Резнікова дронодочера, котрий тільки говорить про дрони, рашка в три зміні їх штампує й руками тих же ще не військовозобовязаних учнів профтехучилищ!
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