Китай не постачає Росії компоненти для виробництва зброї, - МЗС

МЗС Китаю повідомило, що не постачає Росії компоненти та комплектуючі для виробництва зброї.

Про це заявив речник міністерства Ван Веньбін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Китай завжди виважено й відповідально ставиться до експорту товарів військового призначення", - сказав він.

За його словами, підходи і практики Китаю в цьому питанні є послідовними й прозорими, тож китайська сторона вважає подібні повідомлення "злими намірами окремих ЗМІ" та виступає проти безпідставних закидів.

"Стосовно українського питання, Китай послідовно просуває мирні переговори і продовжуватиме відігравати конструктивну роль у послабленні напруженості", - додав речник.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Росія отримувала з Китаю гелікоптери, приціли та інше обладнання з початку вторгнення.

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