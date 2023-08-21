Німеччина має дати "зелене світло" на поставку Україні ракет Taurus, - голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Ціммерманн

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн привітала рішення Нідерландів та Данії поставити Україні винищувачі F-16, наголосивши, що це має стати "зеленим світлом" для уряду Німеччини відправити Києву ракети Taurus.

Про це вона сказала в ефірі радіо Deutschlandfunk, повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.

Голова оборонного комітету закликала уряд Німеччини якнайшвидше ухвалити рішення про надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

"У нас достатньо крилатих ракет Taurus. Ми можемо поставити деякі з них. Вони готові до застосування", – уточнила Штрак-Ціммерманн.

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За її словами, той факт, що Нідерланди та Данія вирішили поставити Україні винищувачі, спростовує побоювання стосовно того, що Київ може використати західну зброю для атак на російські території - аргумент, який часто використовують противники надання Україні далекобійної зброї.

"Очевидно, що немає жодних ознак того, що Україна зможе атакувати російську територію", - додала Штрак-Ціммерманн.

Нагадаємо, 20 серпня президент України Володимир Зеленський після візиту в Нідерланди був у Данії. На зустрічі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен стало відомо, що Копенгаген вирішив передати Україні 19 винищувачів F-16.

Під час візиту в Нідерланди Зеленський оголосив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16 після того, як українські пілоти та інженери завершать навчання.

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