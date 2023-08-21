Швеція поки не буде передавати Україні винищувачі Gripen, вони потрібні для власної оборони, - прем’єр-міністр Крістерссон
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Швеції потрібні винищувачі Gripen для власної оборони, заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.
Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми зробимо все можливе, щоб підтримати їх також авіацією. Але наразі нових зобов’язань щодо надання Україні шведських літаків немає", - сказав Крістерссон.
Однак він не виключив передачу Україні винищувачів у майбутньому.