Новини • Агресія Росії проти України

Швеція поки не буде передавати Україні винищувачі Gripen, вони потрібні для власної оборони, - прем’єр-міністр Крістерссон

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Швеція поки не буде передавати Україні винищувачі Gripen, вони потрібні для власної оборони, - прем’єр-міністр Крістерссон
Швеції потрібні винищувачі Gripen для власної оборони, заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зробимо все можливе, щоб підтримати їх також авіацією. Але наразі нових зобов’язань щодо надання Україні шведських літаків немає", - сказав Крістерссон.

Однак він не виключив передачу Україні винищувачів у майбутньому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські пілоти вже навчаються на шведських винищувачах Gripen, - Зеленський

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Топ коментарі

  • Роланд d5445c0f
    Як так? Чому? А Боневтык-Шлемазл уже губу розкачав.
  • superdexter sidorov
    Про це Зеленський написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

    Десять підсумків переговорів із прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном:
    Ми домовилися працювати над спільним виробництвом БМП CV-90s в Україні.Українські воїни почали тренуватися керувати шведськими Archers.Українські пілоти вже беруть участь у випробуваннях винищувачів Gripen. Обговорили подальші кроки щодо їхньої передачі Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3438494


    Стоит на асфальте он в лыжи обутый...
  • 18c49ed2
    Т.е. они должны насрать на безопасность своих граждан и оголить границу для русни? Они на зелень и не собираются заглядывать ***** в глаза.
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