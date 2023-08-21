Церкву Московського патріархату спалили у Чернігівській області

В ніч проти 20 серпня у селі Халявин на Чернігівщині невідомі підпалили церкву Святої Трійці, цей храм належить Українській православній церкві Московського патріархату.

Про це в коментарі Укрінформу розповіла староста села Алла Лісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Церква належить московському патріархату. Жодних погроз підпалу не надходило. Люди прокинулися й побачили пожежу близько другої години ночі. Поруч валялася каністра. Невідомі облили двері храму бензином і підпалили", - сказала староста.

За її словами, перекриття храму залізобетонне, тому основні конструкції витримали. Однак громаді доведеться докласти чимало зусиль для відновлення храму.

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Як стверджує староста села, жодних особливих цінностей в церкві не було, так само й не було погроз щодо підпалу храму. Все, що сталося, є повною несподіванкою для місцевих жителів.