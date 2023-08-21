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Церкву Московського патріархату спалили у Чернігівській області

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Церкву Московського патріархату спалили у Чернігівській області
В ніч проти 20 серпня  у селі Халявин на  Чернігівщині невідомі підпалили церкву Святої Трійці, цей храм належить Українській православній церкві Московського патріархату.

Про це в коментарі Укрінформу розповіла староста села Алла Лісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Церква належить московському патріархату. Жодних погроз підпалу не надходило. Люди прокинулися й побачили пожежу близько другої години ночі. Поруч валялася каністра. Невідомі облили двері храму бензином і підпалили", - сказала староста.

За її словами, перекриття храму залізобетонне, тому основні конструкції витримали. Однак громаді доведеться докласти чимало зусиль для відновлення храму.

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Як стверджує староста села, жодних особливих цінностей в церкві не було, так само й не було погроз щодо підпалу храму. Все, що сталося, є повною несподіванкою для місцевих жителів.

Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Однак громаді доведеться докласти чимало зусиль для відновлення храму
    Хто безпілотники закуповує, а хто мацковскій сатанат за власні кошти відбудовує.
    Що скажете, русня дурна? Зробили так, що їх опорні пункти супротивник відновлює сам, власним коштом.
  • cimbitep
    чим більше згорить цих "храмів", тим скоріше мацковський сатанат припинить своє існування в Україні. іншого шляху не існує, ці потвори добром не підуть звідсіля.
  • Михайло Сергієнко 8a27726f
    Блін, самопідпал!
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