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Для переваги в небі Україні необхідні 128 винищувачів, - Повітряні сили

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Для переваги в небі Україні необхідні 128 винищувачів, - Повітряні сили
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що Україні для того, щоб замінити старий авіаційний парк техніки, необхідні 128 винищувачів, і така кількість прописана у візії Повітряних сил ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це розповів речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, коментуючи новини про наміри Данії та Нідерландів передати Україні винищувачі F-16.

За словами Ігната, якщо Україні передадуть 42 винищувачі, це – приблизно чотири авіаційні бригади. "До цієї цифри (128. – Ред.) ми і спираємося. Зрозуміло, що війна може внести свої корективи, але понад 100 літаків дійсно таки потрібно, щоб розосередити їх на різних аеродромах, щоб вони реагували на різні виклики, і завдавати ударів по різних цілях. І по літаках, і по наземних і по тилах противника, зокрема", – зазначив Ігнат.

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Топ коментарі

  • A San
    Для початку потрібно позбутись зрадників, які постійно здають позиції
  • Олександр Дніпро
    Цитата
    «В травні 2019 року я напівофіційно супроводжував делегацію України в поїздці до Ізраїлю. Головним питанням була модернізація українських (точніше, старих радянських) МіГів та СУшок - давня ідея-фікс Пашинського, який і очолював делегацію. Їхали не на порожнє місце. Під час візиту в січні того ж року Порошенка до Ізраїля, він якимось дивом витиснув із Нетаніягу згоду на цю модернізацію - до абсолютного подиву всіх причетних.

    Побували у Кнесеті, Міноборони, на заводах самого підприємства Ельбіт, котре першим у світі відпрацювало технологію модернізації, за якої старі радянські драндулети за характеристиками починали переважати F-16. Узгодили загальні риси майбутньої співпраці, локалізацію виробництва в Україні й поверталися з надзвичайно піднесеним настроєм.

    Проблема була лише в тому, що саме в день початку нашого візиту щойно інавгурований президент Зеленський зніс парламент. За ним - Головнокомандувача та, де-факто, міністра оборони. І вся модернізація пішла по пи@ді, бо Хомчак її відмінив.
    Це вони так «до війни готувалися»
    кінець цитати

  • Николай 6be44be7
    А ви менше на союзників гавкайте і не кусайте руку, що дає, тоді може за 5-6 місяців і подарують не вам, а мужнім українцям, ці 128 бортів (а може й більше).
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