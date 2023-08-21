Для переваги в небі Україні необхідні 128 винищувачів, - Повітряні сили

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що Україні для того, щоб замінити старий авіаційний парк техніки, необхідні 128 винищувачів, і така кількість прописана у візії Повітряних сил ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це розповів речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, коментуючи новини про наміри Данії та Нідерландів передати Україні винищувачі F-16.

За словами Ігната, якщо Україні передадуть 42 винищувачі, це – приблизно чотири авіаційні бригади. "До цієї цифри (128. – Ред.) ми і спираємося. Зрозуміло, що війна може внести свої корективи, але понад 100 літаків дійсно таки потрібно, щоб розосередити їх на різних аеродромах, щоб вони реагували на різні виклики, і завдавати ударів по різних цілях. І по літаках, і по наземних і по тилах противника, зокрема", – зазначив Ігнат.

Також читайте: 70 пілотів та авіаторів наразі проходять навчання у Данії, - Повітряні сили