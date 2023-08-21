Ще одна зустріч "високого рівня" щодо миру в Україні та тиску на Росію з метою припинення війни може відбутися наприкінці вересня, - Боррель

Наприкінці вересня може відбутися ще одна зустріч лідерів країн щодо обговорення настання миру в Україні та тиску міжнародних партнерів на Росію для припинення збройної агресії. Зустріч, імовірно, відбудеться під час Тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на El Muldo.

Нова зустріч відбудеться після саміту у Джидді (Саудівська Аравія).

За словами голови дипломатії ЄС Жозеп Боррель, саміт у Джидді став "ще одним кроком для України, аби домогтися тиску міжнародної спільноти на Росію, щоб вона припинила війну".

"Тільки Росія може зупинити це, Росія це почала, і Росія має це завершити", - сказав він на пресконференції у Сантандері (Іспанія).

Він запевнив, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну.

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