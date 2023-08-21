Ціна заголовків про переміщення 82 бригади - 5 авіаударів по ній за добу, - Міноборони

Ціна заголовків про те, куди перемістили 82 бригаду на Півдні - 5 авіаударів по бригаді за добу.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, вона нагадує, що за несанкціоноване поширення такої інформації встановлена кримінальна відповідальність ст. 114-2 ККУ, а саме:

"Поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, ‼️якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років".

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Раніше ЗМІ повідомили, що до контрнаступу на Півдні приєдналася 82 бригада.