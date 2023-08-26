Глава МЗС Сербії Дачич: Ми брали участь у Кримській платформі, але не схвалювали текст декларації

Глава МЗС Сербії Дачич заявив, що Сербія не схвалювала текст декларації Кримської платформи, тому що він виходить за рамки, які є прийнятними для них.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, таку заяву міністра закордонних справ Івіци 25 серпня цитує Politika.

"Є маніпуляції, пов’язані з так званою Кримською платформою, до якої нібито приєдналася Сербія… Прем’єр-міністерка брала участь у цій зустрічі через відеозвернення, але ми не схвалювали текст декларації, тому що він виходить за рамки, які є прийнятними для нас", – сказав Дачич.

Міністр додав, що Сербія засуджує порушення територіальної цілісності України і говорить про необхідність захисту територіальної цілісності на міжнародних майданчиках.

Як зазначалося, глава МЗС України Дмитро Кулеба на відкритті саміту 23 серпня оголосив, що цього року до нього вперше приєдналася Сербія. Із дистанційним зверненням виступала прем’єрка Ана Брнабич.

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Вона передала співчуття від Сербії у зв’язку зі стражданнями, через які доводиться проходити українцям. "Ми повністю підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України, і ми послідовно демонстрували цю позицію у міжнародних організаціях", – заявила прем’єрка.

Брнабич зазначила, що Белград "продовжить приділяти особливу увагу" гуманітарній ситуації в Україні і надсилати гуманітарну допомогу. Також вона заявила, що Сербія готова долучатися до повоєнної відбудови України.

Водночас Ана Брнабич жодного разу прямо не згадала Росію.

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Зазначимо, країнами-учасницями платформи вважаються не лише ті країни, які підтримали декларацію, а фактичні учасники саміту Кримської платформи.

За даними Європейської правди, багато з країн-учасниць саміту "Кримської платформи" 2023 року не підтримали декларацію, оскільки МЗС України свідомо зробило її текст дуже амбітним.

Коментар Дачича з’явився у сербських ЗМІ вранці 25 серпня, а 24 серпня повідомляли про його зустріч із послом Російської Федерації у Сербії.

Прикметно також, що Росія опублікувала заяву з погрозами Боснії і Герцеговині за участь її делегації у саміті, тоді як участь Сербії залишила без публічної реакції.

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