Російські окупанти протягом 26 серпня двічі обстріляли Херсон - поранено 2 жінок, - ОВА

Внаслідок обстрілу Херсона в суботу 26 серпня поранено двох жінок, одна з них госпіталізована.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомила обласна військова адміністрація.

У повідомленні зазначається: "Упродовж дня армія рф гатила по середмістю Херсона. Травмована 41-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні з контузією й пораненнями ноги.



Ще одна постраждала - 70-річна жінка. У неї незначні ушкодження. Медики на місці надили їй необхідну допомогу.

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